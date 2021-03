De Rossi, ma quale Fiorentina? Ecco la nuova avventura dell’ex centrocampista della Roma

Dopo essere accostato in estate alla Fiorentina, a sorpresa Daniele De Rossi torna in Nazionale. Naturalmente con un altro ruolo. Perché l’ex della Roma non è più un calciatore, sta studiando per diventare allenatore e farà parte dello staff tecnico dell’Italia di Roberto Mancini e si unirà a Evani, Lombardo, Nuciari e Salsano, che lavorano al fianco del selezionatore. De Rossi ha firmato un contratto con la FIGC fino al termine degli Europei e inizierà la sua avventura nei prossimi giorni. L’Italia sarà impegnata tra il 24 e il 31 marzo nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2022, affronterà Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.