De Rossi: “Mi piaceva giocare nelle città dove eravamo particolarmente odiati, come Firenze. Al Franchi i tifosi viola…”

Durante il programma Stasera c’è Cattelan in onda su Rai 2, l’ex centrocampista della Roma e della Nazionale Daniele De Rossi ha svelato un retroscena riguardante lo stadio della Fiorentina: “Di quando giocavo mi mancano soprattutto le trasferte, amavo andare a giocare in certi stadi. Specialmente in città come Napoli, Milano o Firenze, dove eravamo particolarmente odiati, percepivi tutto il calore dello stadio. Al Franchi, ad esempio, quando passavo vicino alla tribuna sentivo tutto quello che diceva la gente, anche le virgole”.