De Rossi: “Per ora sono padre a tempo pieno ma voglio fare l’allenatore, la pandemia ha frenato i miei studi da tecnico”

E’ tornato a parlare dopo un po’ di tempo Daniele De Rossi, lo ha fatto a La 7, affrontando anche il tema del suo futuro, che si sarebbe potuto colorare di viola: “Ora sono un ex calciatore e un padre a tempo pieno, non sono annoiato ma spero non duri in eterno e sono un po’ preoccupato per quello che sta succedendo. Voglio fare l’allenatore, ma non pensavo ci fosse di mezzo una pandemia, avrei voluto osservare altri allenatori e studiare ma sono tornato dall’Argentina ed è scoppiato il coronavirus. Pensavo fosse solo una cosa dei cinesi (ride, ndr). Sento comunque i compagni del Boca Juniors: un falso negativo ha contagiato una trentina, tra giocatori e staff”.

0 0 vote Article Rating