Secondo quanto riporta SportMediaset, l’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, pur essendo un’idea concreta della società viola per la prossima panchina, potrebbe arrivare a Firenze comunque nelle vesti di allenatore ma per allenare la primavera della Fiorentina e non la prima squadra. Questo, anche a causa dei problemi riguardo il patentino da allenatore che l’ex Roma non possiede

