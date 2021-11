De Rossi pronto per una nuova avventura. Dopo l’addio alla Nazionale di Roberto Mancini ecco il nuovo ruolo dell’ex capitano della Roma

Nuovo incarico in Federazione per Daniele De Rossi. Dopo l’addio ad calcio si era vociferato di un suo possibile approdo sulla panchina della Fiorentina, salvo poi concludersi in un nulla di fatto. Come riportato da Sky Sport, dopo aver affiancato Roberto Mancini a Euro 2020 nel ruolo di collaboratore tecnico, l’ex capitano della Roma è pronto a intraprendere una nuova avventura, sempre in azzurro, ma con un ruolo diverso. Non più con la selezione maggiore, ma con le nazionali giovanili. De Rossi, infatti, lavorerà a stretto contatto con i giovani talenti azzurri.