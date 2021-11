De Rossi torna a Coverciano: nuovo ruolo nello staff azzurro insieme a un altro campione del mondo Fiorentino

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra, torna a lavorare per la stessa, ma stavolta nelle vesti di collaboratore tecnico delle Giovanili, tra l’Under 15 e l’Under 20.

Dopo aver lasciato il calcio, De Rossi aveva fatto un corso Uefa a Coverciano: questa potrebbe essere l’occasione giusta per completare il proprio ciclo di apprendimento professionale attraverso l’esperienza diretta del collaboratore tecnico. Raggiunge così un altro ex campione del mondo, un Fiorentino DOC: Andrea Barzagli.