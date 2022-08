De Sanctis: “Ranieri è bravo e ha fatto bene da noi ma sono contento che sia arrivato Pirola”

Del futuro di Luca Ranieri ha parlato anche il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, dopo che il club campano sembra poterlo riaccogliere:

“Stimo molto l’agente di Ranieri, lavora molto bene. Tra i motivi per cui lo stimo c’è questa insistenza. E’ un calciatore bravo, che ha fatto bene a Salerno. Noi, per avere una rosa ampia, avevamo bisogno di under e abbiamo fatto scelte precise. Una era l’alternativa a Ranieri. E’ un ottimo giocatore, ci mancherebbe, ma sono contentissimo sia arrivato Pirola“.