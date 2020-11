De Santis: “Alla Fiorentina serve chiarezza: è stato sbagliato l’allenatore per il secondo anno di fila”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis ha parlato così dei temi di casa Fiorentina a Lady Radio: “Risulta anche a me che la Fiorentina abbia bloccato Prandelli per affidargli la panchina fino a giugno. E’ una scelta che permetterebbe alla società di cambiare fino a fine stagione, per poi scegliere il nuovo tecnico. Questa situazione mi ricorda l’anno scorso, quando si aspettò dicembre per esonerare Montella. Serve chiarezza da parte della Fiorentina, anche se dovesse restare Iachini sono necessarie delle parole chiarificatrici da Commisso. Il presidente, se così sarà, dovrà spiegare i motivi della conferma del tecnico marchigiano. E’ comunque stato sbagliato l’allenatore per la seconda stagione di fila. Caicedo? Era una suggestione nata in estate, quando la Fiorentina stava cercando un usato sicuro. E’ un professionista esemplare perché entra, segna e torna senza fare problemi a Inzaghi in panchina. Per chi ce l’ha, oggi un giocatore del generale è una pepita d’oro”.

