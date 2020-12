De Santis: “Alla Fiorentina serve un bomber. Cutrove verso l’addio, a meno che…”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto Lady Radio per parlare del momento della Fiorentina, attesa questa sera da una partita importante per il prosieguo del suo campionato.

Ecco le sue parole: “Contro il Genoa è una partita da vincere a tutti i costi. Il Grifone ha vinto solo una partita in campionato, alla prima giornata contro il Crotone. Inoltre, sono anche il secondo peggior attacco della Serie A. La Fiorentina deve vincere, mettendo in campo magari anche una bella prestazione per mettersi alle spalle l’ultimo periodo. Le prossime partite, fino alla sosta di Natale, sono un bel banco di prova per tutti. Più che le scelte che farà Prandelli, conterà l’atteggiamento dei giocatori che scenderanno in campo. Cutrone? I contratti si possono modificare anche in corsa, se le parti coinvolte trovano l’accordo. Per l’ex Milan è l’ultima spiaggia: credo che a gennaio, a meno di clamorosi exploit nelle prossime partite, se ne andrà. La Fiorentina ha bisogno di un numero 9 che garantisca quei gol che gli attaccanti della rosa attuale non hanno”.