De Santis: “Alla Fiorentina servono due giocatori. Con il settimo monte ingaggi non si può ambire ad una salvezza tranquilla”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio a 24 ore dalla sconfitta della Fiorentina contro il Benevento.

Ecco le sue parole: “La sconfitta di ieri contro un Benevento che veniva da 5 sconfitte consecutive fa male. E fa ancora più male se pensiamo che dopo il vantaggio dei campani, la Fiorentina non ha avuto particolari occasioni. Ma anzi è stata la squadra di Inzaghi ad andare vicina la via del gol. Servono due giocatori a questa squadra: un attaccante centrale di livello e un calciatore dalla forte personalità. Non c’è oggi un giocatore in grado di caricarsi il reparto sulle spalle nei momenti difficili. La Fiorentina difetta di personalità, quando va sotto fa fatica a reagire. La cifra tecnica della squadra di Prandelli non le può permettere di ambire all’Europa, ma non può pensare di vivere campionati tribolati negli ultimi due anni. Con il settimo monte ingaggi, la Fiorentina non può avere come obiettivo quella della salvezza tranquilla”.