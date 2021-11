De Santis: “Alvarez è pronto per l’Europa, ma va preso a gennaio per anticipare le concorrenti. Il prezzo del cartellino…”

L’agente FIFA e operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a TMW Radio, intervenendo in merito all’obiettivo della Fiorentina Julian Alvarez. Queste le sue parole sull’argentino: “In patria era dai tempi di Lautaro Martinez che non si parlava così tato di un giovane. Alvarez è un attaccante forte, abile nel giocare in più posizioni e dunque pronto per l’Europa. Può fare bene anche da falso nueve o seconda punta”.

E ancora: “Le perplessità del giocatore e dell’entourage sono legate al Mondiale che si disputerà tra qualche mese. Giocare al River, di cui è stella indiscussa, è importante. Tutti i giocatori arrivati dal Sudamerica hanno bisogno di qualche mese di adattamento al calcio italiano, ma questo va preso non solo a giugno ma forse va preso già a gennaio per anticipare la concorrenza. Per il mercato di oggi 25 milioni di dollari sono un affare”.

