De Santis: “Burdisso è molto operativo in Sudamerica, ci sono in atto contrattazioni legate alla Fiorentina”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Il periodo negativo di Quarta? A volte il limite dei difensori transitati dal River è che in Argentina erano abituati a difendere altissimo per via della forza della squadra, mentre in Italia e in altre realtà si è abituati a stare più bassi. E quindi le disattenzioni e gli errori singoli li paghi di più. Rimango convinto che a livello di qualità e tempra sia un giocatore importante. A volte si distrae e commette errori non all’altezza del suo profilo, ma rimane un signor difensore. Non metterei in dubbio il suo valore e le sue prospettive future.

Continua così De Santis: “Lui e Gonzalez sono due giocatori nel giro dell’Argentina e dal valore comprovato. Burdisso? So che è molto operativo in Sudamerica, anche se mediaticamente non esce molto di quello che sta facendo e a lui non piace apparire. Ci sono in atto contrattazioni legate alla Fiorentina“.