De Santis: “Giroud o Batshuayi per risolvere i problemi in attacco della Fiorentina. Milik? Il problema non è il costo del cartellino, ma…”

Il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto all’interno di CasaViola, trasmissione andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com, spiegando: “L’attacco è un reparto che necessiterebbe un innesto importante. La Fiorentina ha fatto la scelta interna di valorizzare chi già c’era ottenendo risultati non soddisfacenti”.

Ma quali nomi potrebbero essere alla portata dei gigliati? De Santis aggiunge: “Milik è difficile che possa venire a Firenze per problemi di ingaggio più che per il costo del cartellino. I viola potrebbero affidarsi anche ad un giocatore che arrivi in prestito secco per concludere in maniera decente questa stagione. Credo che la Fiorentina possa andare a prendere giocatori in esubero come Giroud o Batshuayi“.