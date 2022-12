De Santis: “Gonzalez può e deve essere un punto fermo della Fiorentina, spero che rientri presto e che non vada altrove. Attenzione a Boga, mentre Amrabat…”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio Toscana per parlare del calciomercato della Fiorentina: “Dovessi giocarmi una fiche, la butterei su Boga. Potrebbe essere un rinforzo adatto per la Viola: rapido, tecnico, bravo nell’1 contro 1. Nel contesto tattico di Italiano, riuscirebbe anche a trovare lo spazio che non ha trovato a Bergamo nel 2022″.

Su Nico Gonzalez: “La speranza è che l’argentino possa essere l’acquisto più importante di questa campagna. Può dare tanto, recuperarlo significherebbe avere una grande aggiunta. Si avvicinano mesi con un calendario molto pieno, la Fiorentina ha bisogno di tante opzioni per impegni ravvicinati. Gonzalez via a giugno? Spero che non parta, può e deve essere un punto fermo della Viola. Dovrà essere decisivo”.

Su Amrabat: “Oggi, nel calciomercato, ci sono aspetti economici che pongono profonde riflessioni. Inoltre, sono altrettanto convinto che il marocchino non sia il calciatore più consono a rivestire il suolo richiesto da Italiano. Davanti a un’offerta importante, credo sia giusto quantomeno valutarla“.