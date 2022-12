De Santis: “Il mercato della Fiorentina dipenderà da Amrabat. Per l’attacco punterei Belotti”

L’agente e intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio del prossimo mercato della Fiorentina, in particolare della situazione intorno a Sofyan Amrabat. Queste le sue parole: “Credo che la prossima finestra di mercato viola dipenderà dal marocchino. Se partirà mi aspetto grandi colpi, altrimenti solo ritocchi. Il ritorno di Torreira lo sappiamo tutti che è soltanto fantamercato”

“Per l’attacco io punterei a Belotti, che credo lascerà la Roma. In giallorosso non è riuscito a mostrare il suo valore. Potrebbe rivelarsi utile per il gioco di Italiano”.