De Santis: “Impossibile incassare cifre importanti per Pezzella. Alla Lazio giocherebbe titolare”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Pezzella? Non mi aspetto in nessun caso tempi particolarmente brevi. Anche perché l’argentino andrà ora in vacanza e non tornerà a Firenze fino all’inizio di agosto. Credo che poi Italiano vorrà valutarlo, anche perché ad un anno dalla scadenza non è pensabile incassare cifre assai importanti. Lo stesso discorso va fatto per Milenkovic, anche se è chiaro che la Fiorentina non potrà certo svenderli. Il miglior Pezzella, per me, può giocare titolare nella Lazio: non pensiamo che sia così facile sostituirlo, soprattutto a cifre basse”.