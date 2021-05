“La conferma di Vlahovic sarebbe il miglior acquisto della Fiorentina. Stop alle scommesse in panchina”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato di Fiorentina nel corso del suo intervento a Lady Radio.

Ecco le sue dichiarazioni: “Vlahovic? Sarà una trattativa non facile, con i numeri che sta facendo è diventato un giocatore appetibile e il 2000 più interessante del panorama d’Europa. La speranza è che Commisso riesca a fare tutti gli sforzi necessari per confermarlo. Con Vlahovic ci sarebbe una Fiorentina, senza un’altra: confermarlo sarebbe una bella risposta anche per l’esterno. La sua permanenza sarebbe il miglior acquisto. Gattuso? Un allenatore come lui ha il profilo giusto per fare un salto di qualità. L’annuncio di Commisso? Sono molto curioso, potrebbe essere il rinnovo di Ribery. Se dovesse stare ancora bene, per me sarebbe ancora un giocatore utile alla causa viola. Mister X per la panchina? Bielsa sarebbe una bellissima suggestione, ma non c’è niente di vero. Si è fatto il nome di Gallardo, ma non è più il tempo delle scommesse per la Fiorentina. Servono certezze”.