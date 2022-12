De Santis: “La Fiorentina ci ha provato per Alvarez ma non si può competere con la Premier. Consiglio un difensore uruguaiano, ecco di chi si tratta”

L’agente FIFA Lorenzo De Santis a Lady Radio ha analizzato la situazione della rosa della Fiorentina buttando un occhio sul prossimo calciomercato e non solo. Ecco le sue parole: “Julian Alvarez? La Fiorentina ci ha provato, come altri club, ma la volontà del giocatore è stata quella di aspettare una squadra che gli offrisse un altro palcoscenico. La Premier League è tutt’altra cosa rispetto alla Serie A, purtroppo. Mercato in entrata? La Fiorentina come giusto che sia ha attenzione alle occasioni che si possono presentare. Sabiri dopo un inizio importante si è acceso ad intermittenza, visto anche il momento difficile della Samp. Boga è qualcosa di più di un’opportunità, viene da anno difficile e non ha più raggiunto i livelli di Sassuolo. Pereyra ormai da tempo abbina assist gol qualità, uomo centrale dell’Udinese. Sono tutti giocatori diversi e una voce in capitolo importante sarà ciò che più serve ad Italiano. Al Mondiale si va più per le pubbliche relazioni che per scoprire giocatori. E’ momento importante per mantenere rapporti, in una situazione del genere è comunque sempre importante essere attenti e ricettivi”.

De Santis ha proseguito: “Un centrale difensivo? Il reparto è un po’ scoperto, la Fiorentina ha optato per un 3+1 con Ranieri adattato dopo la cessione di Nastasic ma il calendario si prefigura molto fitto. Un nome che gira con insistenza e molto seguito è quello di Alan Agustin Matturro, 2004 uruguaiano, in fora al Defensor. Giocatore forte, che abbina struttura importante a forza ed esplosività. E’ mancino, ci sono tanti club su di lui. Ha le phisique du role per venire in Europa. Quando un giocatore acquisisce un certo pubblico la valutazione aumenta. Mi aspetto che già dal prossimo mercato possa arrivare nei campionati importanti o venire bloccato per il futuro”.