De Santis: “La Fiorentina continua a prendere schiaffi, ma non reagisce mai. Serve un numero 9”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis ha parlato così della Fiorentina a Lady Radio: “In un momento del genere, stanno venendo a mancare dei giocatori importanti. La squadra sta inanellando risultati negativi a ripetizione e la classifica non si sta mettendo bene. Dai giocatori di personalità, da cui ti aspetteresti la giocata decisiva, arriva l’errore fatale. Uno di questi è Ribery, che sta vivendo le difficoltà della passata stagione. Questa Fiorentina oggi prende uno schiaffo e non reagisce, poi ne prende un altro e continua a non reagire. La classifica deve cambiare prima di Natale, ma il calendario non aiuta. E’ inutile girarci intorno, la Fiorentina ha bisogno di un numero 9. Faggiano? Ha dimostrato a Parma di avere capacità, crescendo all’ombra di Perinetti. E’ giovane, ma ha già dato delle risposte importanti. Se fai un percorso di ampio respiro, devi andare a cercare un allenatore e un direttore sportivo che si parlino: l’Atalanta, in tal caso, è l’eccezione che conferma la regola”.

