De Santis: “La Fiorentina ha messo in ghiaccio la salvezza più per demeriti altrui che per meriti propri. Così si può programmare in anticipo”

L’esperto di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato a Lady Radio: “La Fiorentina ha fatto punti importanti contro lo Spezia, riuscendo a mettere in ghiaccio la salvezza. Più per demeriti altrui che per meriti propri. Non ci si sarebbe aspettati di gioire per una vittoria del genere, ma l’auspicio è che con questi tre punti la squadra possa giocare con una tranquillità diversa. E sia in grado di far vedere anche cose nuove. Questa società dopo due anni non può essere contenta dei risultati che stanno maturando. Non rimanere invischiato nella lotta alla salvezza ti può permette di programmare in anticipo”.