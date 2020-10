De Santis: “La Fiorentina ha perso una grande occasione con Mandzukic, nessuno come lui per rapporto qualità-prezzo. Milik invece…”

L’intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto su CasaViola, andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com per parlare proprio delle trattative portate avanti dalla società: “Milik? La sua situazione è ingarbugliata. Ha tanti pretendenti e non è affatto facile per la Fiorentina portarlo a casa, sia per un parametro economico, ma soprattutto perché cerca palcoscenici europei. Piuttosto, la società viola ha perso una grande occasione con Mandzukic. Era un’operazione che poteva ricalcare quella fatta con Ribery. Ed era un centravanti che ti dava fisico, esperienza e qualità: difficile trovare uno che abbia un rapporto qualità-prezzo come il suo”.

0 0 vote Article Rating