De Santis: “La Fiorentina non dovrà farsi trovare impreparata. Martinez Quarta? E’ più di un rincalzo affidabile”

L’addetto ai lavori ed esperto di calciomercato, Lorenzo De Santis, ha parlato delle mosse della Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “Una vittoria importantissima, alla fine un allenatore deve anche essere fortunato. Ora la Fiorentina si trova in una zona di classifica più tranquilla. Martinez Quarta? Sono sempre stato convinto del suo acquisto, ha fatto vedere che se gli viene dato spazio non è solo un rincalzo affidabile, ma qualcosa in più. Ha 24 anni, può avere una prospettiva importante a Firenze: ha sempre giocato a quattro, ma può anche adattarsi ad una retroguardia a tre. La Fiorentina dovrà fare due-tre acquisti pronti per subito, alla fine del mercato non dovrà farsi trovare impreparata per cominciare a progettare per il futuro. Mercato? L’andamento è lento e i primi giorni ha confermato questa tendenza. E’ un discorso che non riguarda solo la Fiorentina, ma tutte le big. In difesa può arrivare Malcuit, in uscita dal Napoli”.