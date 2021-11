De Santis: “La Fiorentina non può fare a meno di Gonzalez. Vi dico le mie idee per gennaio in base al futuro di Vlahovic”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Il Lecce di Corvino, più che da B, ha fatto una squadra da A2: è una delle tre squadre più attrezzate per la promozione nella massima serie. La cadetteria è un laboratorio molto interessante, ma come sempre molto dipende dalle ambizioni che ha la Fiorentina. Italiano non può fare a meno di Nico Gonzalez, sia per il valore del giocatore che per la rosa corta della Fiorentina. La Serie A non è più il campionato più bello del mondo, ma sicuramente il più difficile: tutti hanno bisogno di un periodo di ambientamento, penso ai vari Lautaro Martinez, Osimhen e Abraham“.

Continua così De Santis: “A gennaio, se Vlahovic rimarrà fino a fine stagione, mi aspetto più un esterno che una punta centrale. Rimango convinto che al centro dell’attacco può giocarci anche Gonzalez, per questo andrei a prendere un giocatore come Berardi. Se il serbo andasse via, invece, mi aspetto due acquisti”.