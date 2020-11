De Santis: “La Fiorentina rischia di buttare via un’altra stagione. Necessario l’all-in su allenatori importanti”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per discutere delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Stiamo vivendo un film già visto l’anno scorso. Una colpevole reiterazione di quanto successo con Montella dopo la pesante sconfitta. Anche all’epoca si diceva di cambiare, ma servì più tempo. Vedo gli stessi elementi di insoddisfazione, con una parte di Firenze che reclama chiarezza. La Fiorentina sta andando verso una strada senza uscita e può essere salvata soltanto con un all-in su allenatori importanti. Sarri? Naturalmente è uno dei nomi. Con la Juventus la rescissione è in fase di definizione, ma non escluderei neanche il nome di Spalletti. Allenatori bravi come lui ed Allegri potrebbero prendere in esame anche delle proposte che prima del Covid-19 avrebbero subito scartato. La Fiorentina ha dei problemi, ma anche una storia e un certo richiamo“.