De Santis: “La richiesta del Lille per Ikonè è la metà rispetto a quella del Sassuolo per Berardi. Nunez è complicato, vi svelo un altro talento uruguaiano”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Ikonè? Ormai non si tratta solo di chiacchiere tra le due società, ma c’è molto di più. Rispetto ad Alvarez o Mayoral, che sembravano più vicini, l’operazione è ad un passo dalla chiusura. L’acquisto di un altro mancino creerebbe una situazione molto sui generis, perché io fatico a ricordarmi un tridente di giocatori dal piede sinistro: Ikoné, se davvero arrivasse come sembra, Vlahovic e Nico Gonzalez. Mi risulta che il prezzo richiesto dal Lille per il suo giocatore è praticamente la metà rispetto a quello di Berardi”.

Continua così De Santis: “Nunez? Per me è un’operazione molto difficile, il Benfica l’ha pagato venticinque milioni di euro e lo rivenderà a più soldi. Nella stessa scuderia del procuratore dell’attaccante del Benfica, c’è un attaccante del Penarol – Agustin Alvarez – molto talentuoso che oggi può essere preso a poco e garantire una ricca plusvalenza