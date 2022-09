De Santis: “Assenza di Gonzalez è pesante, c’è distanza ampia tra titolari e riserve della Fiorentina. Italiano proseguirà col proprio gioco per ritrovare certezze”

La Fiorentina sta faticando a creare in fase offensiva e di conseguenza a trovare risultati. C’è però chi è scettico riguardo alla possibilità mister Italiano snaturi la squadra per cambiare rotta. Lorenzo De Santis, procuratore sportivo, a Lady Radio ha commentato l’attuale momento viola e non solo: “Italiano proseguirà col 4-3-3, certe variazioni sul tema come quelle viste a Bologna derivano solo dal momento della gara. Alla Fiorentina occorre ritrovare sicurezze e punti fermi che anche in alcune partite quest’anno si sono viste. Ora si tende ad essere più negativi dopo due prove opache. La Fiorentina però contro la Juventus ad esempio aveva fatto una gara importante passando dalla ricerca del gioco”.

De Santis ha aggiunto: “Nonostante il Basaksehir abbia anche esperienza internazionale e sia da prendere con le molle, mi aspetto che il mister viola cerchi di tornare a fare risultato col gioco. Il calcio turco ultimamente è in crescita, pensiamo agli arrivi di elementi come Mertens, Icardi. E’ un mercato emergente ma non minore, ci sono club con storia consolidata come Besiktas, Galatasaray e Fenerbahce. Tanti calciatori in uscita dal nostro calcio si sono spostati là. Un calcio caldo, di livello importante”.

Ha poi concluso il procuratore: “La Fiorentina sta faticando molto a trovare continuità in zona gol, oggi il maggior problema. Lo si risolve col maggiore coinvolgimento dei centravanti e con gli esterni. Senza Nico Gonzalez e Sottil, ma anche Castrovilli, la Fiorentina perde tanto. In una squadra in cui c’è distanza ampia tra titolari e seconde linee, questo lo si paga”.