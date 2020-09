De Santis: “Martinez Quarta puoi prenderlo solo se vendi uno tra Milenkovic e Pezzella. E’ un difensore di qualità”

L’esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio parlando di Martinez Quarta: “E’ forte, è un difensore di una qualità che ce ne sono pochi. Ha i piedi buoni, negli anni è migliorato dove è carente all’inizio. E’ cresciuto nel River, lì è stato una colonna, lì rappresenta una opportunità al 30 Giugno 2021. Questa scadenza ravvicinata, oltre all’emergenza pandemica. Questa operazione la fai se vendi uno tra Pezzella e Milenkovic”.

E su Milenkovic: “Sicuramente fa gola a tanti, è forte, ha un contratto in scadenza e impone riflessioni. Nei prossimi mesi, senza trovare soluzioni, è un rischio per la Fiorentina. In caso di offerte importanti è giusto valutarla. Il giocatore ha estimatori in giro, io dico che sarebbe bello tenere tutti e due i difensori”.