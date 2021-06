De Santis: “Nico Gonzalez adatto al nostro campionato. Ostacolo Lanus per De la Vega. Almada mi ricorda Insigne”

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato e grande esperto di calcio sudamericano, ha parlato a Lady Radio degli obiettivi di mercato della Fiorentina: “Nico Gonzalez? E’ un giocatore che a me piace tantissimo. Già tre anni fa faceva intravedere grandissime qualità. Nasce con esterno mancino che ama giocare a destra per rientrare sul suo piede forte. Il suo valore è certificato dalla convocazione in pianta stabile dell’U23 argentina e anche in prima squadra in qualche occasione. Problemi fisici? E’ un giocatore integro, vedendo anche le stagioni passate è sempre stato bene. Gonzalez ha caratteristiche molto adatte al nostro campionato, è in grado di muoversi bene in più zone del gioco offensive. La giovane età e il passaporto comunitario ne fanno un calciatore di primissimo livello”.

Poi su De la Vega: “La sua cessione è stata rallentata perchè il Lanus è una bottega cara e non è facile scendere a compromessi con loro. Parliamo comunque di giocatori molto adatti al gioco di Gattuso. De la Vega deve migliorare nell’ultima scelta, nella finalizzazione, perchè per i numeri che ha segna ancora troppo poco.”