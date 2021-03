De Santis: “Non c’è pace per la panchina della Fiorentina. Per il futuro allenatore viola le strade aperte sono due…”

A TMW Radio ha parlato l’esperto di mercato Lorenzo De Santis, intervenendo anche sul futuro della panchina della Fiorentina: “Non c’è pace per la panchina viola, non mi sarei aspettato l’addio di Prandelli. Per il futuro credo che ci siano due strade: o un allenatore giovane, in rampa di lancio come Juric o De Zerbi, oppure un tecnico esperto come Gattuso, Spalletti o Sarri. Le scelte sulle varie panchine andranno molto a incidere sul prossimo mercato. Chi la azzecca potrebbe guadagnare punti importanti la prossima stagione”.