De Santis: “Per alzare il livello alla Fiorentina serve una grande mezz’ala. Mi aspetto questa operazione nel finale di mercato”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a Radio Toscana delle operazioni della Fiorentina: “Credo che qualunque tifoso avrebbe firmato per arrivare al ritiro con tre acquisti. I viola si sono mossi bene, operando in maniera intelligente in ruoli nevralgici. Anche le formule sono state favorevoli e vantaggiose, respiro ottimismo per il proseguo del mercato. Una grande mezz’ala? Potrebbe essere il profilo adatto per il salto di qualità, credo sia proprio quello che serve per alzare il livello. Un’operazione del genere però la prevede nelle ultime settimane di mercato”.

E poi ha aggiunto: “In difesa la Fiorentina ha bisogno di un giocatore d’esperienza, soprattutto se partisse Milenkovic. Mi aspetto un giocatore pronto e di alto profilo, credo che verrà pescato all’estero anche se per adesso non so dirlo con certezza. Jovic? Gli unici dubbi sono sul suo modo di giocare, che è diverso da quello di Vlahovic. Ma il valore del giocatore non si discute, va recuperato sul piano morale ma mi sembra di averlo visto entusiasta e motivato. Penso che possa essere una delle sorprese del campionato”.