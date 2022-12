De Santis: “Per Amrabat non mi risultano offerte concrete al momento. Per quanto riguarda il mercato in attacco…”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis, intervenuto a Lady Radio, ha parlato del mercato della Fiorentina: “Dominguez mi piace molto fin dai tempi del Velez, abbina qualità e quantità. Certo è, che molto dipenderà dal mercato di Amrabat e dalle condizioni di Castrovilli, ad oggi la Fiorentina ha abbondanza in mezzo al campo. Sul marocchino non mi risultano ancora offerte da far tentennare”.

Poi ha aggiunto: “Di attaccanti buoni da portare via a gennaio ce ne sono pochi, nessuno oggi mi convince appieno onestamente. L’unica ipotesi percorribile è quella di Boga”.