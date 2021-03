De Santis: “Pezzella non si sente più al centro del progetto della Fiorentina. Quarta? Ha pagato lo spostamento di ruolo”

L’operatore di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto a Lady Radio all’indomani della sconfitta della Fiorentina contro il Milan.

Ecco le sue dichiarazioni: “Buona prestazione, ma non si cancella il rammarico per l’occasione sprecata. I rossoneri avevano diversi assenti ed erano alla fine di un tour de force che aveva prosciugato loro le energie. Ieri è mancato all’appello solo Castrovilli: quando è in giornata alza le qualità della squadra, quando si prende delle pause troppo lunghe come ieri tutta la Fiorentina ne risente. Quarta? Ieri non bene, ma ha pagato lo spostamento in un ruolo non suo. Pezzella ha sfiorato il gol, ma ha avuto comunque qualche sbavatura: per diversi motivi non si sente più al centro del progetto, ma rimane comunque un gran giocatore. La difesa è un po’ in difficoltà, anche perché nelle ultime due partite casalinghe ha subito sei gol”.