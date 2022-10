De Santis: “Prossime gare saranno l’ultima chiamata per Jovic e Cabral. Alla Fiorentina serve un attaccante d’area”

L’intermediario di mercato ed agente FIFA Lorenzo De Santis a Lady Radio ha parlato della sfida di stasera della Fiorentina in Conference League con spazio anche per un commento su varie dinamiche viola. Ecco le sue parole: “La Fiorentina fa fatica a segnare e quando lo fa commette errori di ingenuità nella gestione della gara e subisce. Fa doppiamente male aver ripreso l’Inter 2 volte ed aver perso la partita. Oggi è chiamata all’impresa ottenendo una larga vittoria per evitare gli spareggi di Febbraio con una terza dei gironi di Europa League. Le dichiarazioni di Bonaventura ci stanno, l’importante è chiarire e remare tutti dalla stessa parte. La Fiorentina è attesa da 4 partite fondamentali che diranno molto di questa prima parte di stagione, del mercato che verrà e della seconda parte dell’annata. La Fiorentina non vince da troppo tempo in campionato, ed ora con Spezia Sampdoria e Salernitana è legittimo aspettarsi un cospicuo numero di punti”.

Prosegue De Santis: “Oggi la classifica è brutta da guardare, la squadra viola deve riavvicinarsi alla zona di classifica dello scorso anno, senza tralasciare la Conference. Italiano non ha mai o quasi derogato al proprio vestito classico, tranne che per qualche variazione sulla posizione di Barak. L’idea di affiancare al centravanti un altro uomo penso possa essere una soluzione. Mi aspetto che almeno in corso di gara sia una formula da riproporre perché credo abbia giovato a tutti gli elementi offensivi della Fiorentina“.

Infine ha aggiunto: “Mercato? Le prossime 6 gare saranno una cartina di tornasole importante. La Fiorentina deve alzare il coefficiente di gol e capire i se calciatori in rosa siano funzionali. Valutare come piazzare gli eventuali esuberi. Un uomo in più difesa e sugli esterni, se ci sarà il doppio impegno, potrebbe servire. E’ chiaro che i gol di Vlahovic avevano un peso specifico diverso. Gonzalez non lo ha mai avuto, spero che dopo il Mondiale possa essere disponibile con continuità. E’ l’ultima chiamata o quasi per Jovic e Cabral nelle ultime giornate pre Mondiale, la Fiorentina ha bisogno di un cambio di marcia che passerà soprattutto dai gol degli attaccanti. Gli attaccanti bravi si muovono con difficoltà e chi li ha se li tiene, soprattutto a Gennaio. Credo che alla Fiorentina serva forse più un attaccante d’area”.