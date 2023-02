De Santis: “Sabiri è un colpo intelligente che guarda al futuro. Brekalo conosce già la Serie A. Fiorentina ha fatto un mercato oculato, Amrabat e Gonzalez…”

Un’analisi sul mercato della Fiorentina arriva da Lorenzo De Santis, procuratore ed agente FIFA, che a Lady Radio ha commentato così le mosse della dirigenza gigliata: “Mercato della Fiorentina? La situazione va contestualizzata. E’ stato il mercato più povero di tutti. In Italia si sono mossi appena una trentina di milioni. Questo dà il senso di come non sia facile ottenere risultati sportivi se si guarda quanto accade in Premier League”.

“Quello viola è stato un mercato conservativo ed oculato. Sabiri un colpo intelligente che guarda al futuro. Ha talento, si è messo in ottima luce col Marocco al Mondiale. Per l’attualità la mossa Brekalo è azzeccata, già conosce l’Italia ed ha fatto bene col Torino. Soluzione in più in avanti, ancora più gradita. Coperta precisa in difesa per quanto riguarda il pacchetto dei centrali, ma credo sia stata fatta una scelta anche seguendo Italiano e la titolarità di Ranieri con la Lazio lo dimostra. La Fiorentina ha concentrato sforzi su esterno offensivo ed ha sfoltito la rosa. Il gol di Jovic di ieri è un’ottima notizia e fa ben sperare per il prosieguo della stagione”.

Conclude De Santis: “Amrabat e Gonzalez? Sappiamo che da qui a giugno manca un’eternità. Logico che terminare bene la stagione e mettersi in mostra per la Fiorentina permetterà di attirare giocatori e anche di valorizzare i calciatori della propria rosa. La squadra viola è vigile sul mercato internazionale e sulle situazioni dei propri elementi più seguiti, come anche Milenkovic che è nel mirino dell’Inter“.