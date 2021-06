De Santis: “Scommetto ad occhi chiusi su Nico Gonzalez. In Argentina lo paragonano a Di Maria, ma a me ricorda un altro giocatore”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Nicolas Gonzalez è un giocatore forte, sta giocando titolare nell’Argentina con Messi e Lautaro Martinez. Io ci scommetto ad occhi chiusi su di lui. Quello della Fiorentina è stato anche un segnale verso l’esterno, anche perché è stato acquistato uno dei talenti migliori della Copa America. A prescindere dall’allenatore che verrà, sarà sicuramente un giocatore importante per la Viola. Investire su un 23enne come l’argentino invece che su un 29enne come Oliveira è un segnale importante in ottica futura. In patria lo paragonano a Di Maria: a me ricorda anche il primo Lamela“.