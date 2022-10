De Santis: “Se Jovic e Cabral non segnano la Fiorentina farà delle valutazioni in attacco: ecco un nome dall’Argentina. Burdisso? Va capito in che direzione si vuole andare sul mercato”

Interrogato sulla questione attacco della Fiorentina e non solo, l’agente FIFA ed intermediario di mercato Lorenzo De Santis a Lady Radio ha parlato così: “Se i numeri degli attaccanti rimarranno questi, delle valutazioni saranno inevitabili. La Fiorentina sta faticando dannatamente a trovare il gol. Abbiamo davanti due attaccanti che non riescono a sbloccarsi. Jovic con la Lazio ha avuto occasioni e le ha fallite, non riesce a svoltare. Italiano sta cercando di sperimentare qualcosa di nuovo, ma se non fai gol il piatto piange. Cabral e Jovic insieme? Il serbo ama venire incontro e non riempire l’area di rigore. Finora Italiano ha vastato l’ipotesi solo a gara in corso. Richiederebbe accorgimenti diversi, avere un riferimento in più davanti aiuterebbe per occupare meglio l’area, ma non so quanto e se questo oggi sia nella testa del mister viola. Ciò che è importante è trovare facilità diversa in zona gol, poi chi segna conta poco. Gli automatismi però dovranno curare questo mal di gol”.

Prosegue De Santis: “Muriel per la Fiorentina? Mi sembra una suggestione, considerato che oggi l’Atalanta ha tutte le intenzioni di stare in alto con una rosa profonda ed il colombiano ha dimostrato di essere fondamentale. Ha tecnica fuori dal comune, sa far tutto ma mi sembra un nome difficile per la Fiorentina. Difficile andare a pescare attaccanti nel mercato di riparazione, ma se proprio va cercato un nome, Enzo Copetti del Racing ha superato i gol stagionali realizzati da Julian Alvarez. Sta trovando porta con facilità, è un calciatore rapido, che va in profondità, molto giovane e promettente”.

Infine l’agente conclude: “Ruolo di Burdisso? In questo momento non è facile capire bene in che direzione la fiorentina voglia andare per il prossimo mercato. Burdisso è un dirigente competente che ha fatto bene al Boca ed è stato prezioso col suo ruolo a Firenze. Se si dovessero scegliere rotte sudamericane, Burdisso sarebbe molto prezioso. Credo che però sia strategico anche per altri contatti qui da noi”.