De Santis: “Spero che la Fiorentina sia in grado di progettare una stagione all’altezza dell’Europa. La mia su Torreira e Vazquez”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

“Su Torreira fino a qualche giorno fa avrei detto che non c’erano più speranze. Il lavoro recente di Pradè ha però rimesso in carreggiata la Fiorentina, anche se non ad oggi non sarei così ottimista. Non è semplice leggere una situazione che in questo momento è davvero ingarbugliata: negli ultimi anni si è visto sempre più spesso che le società cercano di aggirare i prestiti con diritto, cercando lo sconto”.

Continua così De Santis: “La Fiorentina una sua versione nei dettagli non l’ha data, a differenza del giocatore e del suo entourage. L’uruguaiano è un giocatore che farebbe comodo a tante big italiane, oltre a stazionare in una zona di campo importante. Italiano? Mi auguro che la Fiorentina sia in grado di progettare una stagione all’altezza del piazzamento europeo”.

De Santis si sofferma poi su Vazquez del Boca Juniors: “Come caratteristiche è simile a Agustin Alvarez. Classico numero 9, mancino e bravo nel trovare con facilità la via del gol. Visto Cabral, però, forse sarebbe meglio arrivare a un giocatore che conosce già il campionato italiano”.