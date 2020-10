De Sciglio ad un passo da lasciare la Juventus. Sarà la spinta decisiva per l’affondo su Chiesa?

Chiamata francese per Mattia De Sciglio. L’esterno della Juventus è a un passo dal Lione: trattativa in fase avanzata con la formula del prestito secco, le parti sono al lavoro per definire i dettagli. Quella dell’ex Milan sarebbe la seconda operazione in uscita in poche ore, dopo quella di Rugani, dai bianconeri alla Ligue 1. Con l’affare Chiesa a tener banco in casa bianconera il passaggio di De Sciglio al Lione infatti potrebbe essere la spinta definitiva, o comunque il tassello giusto, per sbloccare l’arrivo del 25 della Fiorentina alla Juventus.

