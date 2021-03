De Sciglio: “Leggere le parole di Prandelli mi ha fatto rivivere tutto quello che pensavo io. Ha detto concetti forti, il nostro calcio non è passato bene”

La lettera scritta da Cesare Prandelli per spiegare le proprie dimissioni da allenatore della Fiorentina, ha colpito l’ex difensore di Milan e Juventus (ora al Lione), Mattia De Sciglio, che ha detto al sito Gianlucadimarzio.com: “Leggere le sue dichiarazioni mi ha fatto un po’ rivivere le cose che avevo pensato anche io. La cosa che mi ha sorpreso è che io ero e sono un ragazzino, lui invece ha tanta esperienza e tanti anni di lavoro. Leggendo le sue parole ho detto ‘Cavolo, ma allora non ero l’unico che viveva male certe situazioni’. Mi è dispiaciuto molto. Ha detto parole forti: è stato triste leggerle… Il nostro calcio non è passato bene”.