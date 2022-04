De Sciglio: “Se non avessimo perso punti in modo stupido, ora staremmo lottando per lo scudetto. Vogliamo la Coppa Italia e la qualificazione in Champions”

Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha rilasciato un’intervista a L’Equipe dove ha parlato della stagione complicata della sua squadra e del momento che stanno affrontando i giocatori di Massimiliano Allegri. Ecco cosa ha detto il difensore che domani affronterà la Fiorentina:

“Siamo partiti male, ma poi abbiamo fatto una striscia di 17 partite senza sconfitte in campionato. Se non avessimo perso stupidamente punti, oggi saremmo in lizza per lo scudetto. L’eliminazione negli ottavi contro il Villareal in Champions è stata una grande delusione. I nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e un posto tra le prime quattro in Champions League”.