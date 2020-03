De Sica: “Cecchi Gori è stato fregato da tutti. Portare in carcere un povero vecchio malato è una follia”

I guai giudiziari dell’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori. In soccorso dell’imprenditore cinematografico che rischia di finire in carcere a Rebibbia, sono intervenuti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come l’attore Christian De Sica che ha detto all’Adnkronos: “Mi sono meravigliato, a quel signore che ha ucciso quel ragazzo hanno dato 5 anni e a Vittorio Cecchi Gori 8 per bancarotta. Che poi Cecchi Gori è stato fregato da tutti nella vita. Non capisco come ragiona la nostra giustizia. E poi portare in carcere un povero vecchio malato è un po’ una follia“.

De Sica fa riferimento all’omicidio di Marco Vannini da parte del padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, al quale i giudici hanno ridotto in secondo grado la condanna portando la reclusione da 14 a 5 anni.