De Siervo: “Il Mibact ci prende in giro, è stato fatto un danno al sistema calcio e al paese. Chiederemo di rivalutare la risposta alla Fiorentina”

I commenti sulla decisione del Mibact arrivano anche dall’ad della Lega Calcio, Luigi De Siervo che al Corriere Fiorentino si è scagliato contro i paletti imposti dal Ministero: “Venire a raccontare come ha fatto il Mibact che si può intervenire, ma solo rispettando tutti quei vincoli vuol dire vanificare tutto. E, diciamolo, è una vera e propria presa in giro. È stato fatto un danno a tutto il sistema calcio e a un Paese che riesce ad attirare ancora grandi investitori ma poi li costringe ad andarsene. Ma a Roma sanno di cosa stanno parlando? Siamo il Paese con la minor occupazione degli stadi. Io confido che si possa ancora intervenire. La Lega insieme con la Federazione, chiederà che sia riconsiderata quella risposta. Anche se è presto per dirlo, credo che chiederemo un’interlocuzione diretta con il ministero”.

