De Siervo: “La Serie A chiede al Governo degli stadi nuovi per organizzare gli Europei. In Italia servono infrastrutture adeguate a prescindere”

La tematica dei nuovi stadi tanto cara Fiorentina e in tutto l’ambiente viola è ora oggetto di dibattito nazionale, come ha precisato a La Gazzetta dello Sport l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, presente al Salone Internazionale dell’Alimentazione di Parigi:

“Basta odiare il calcio, al nuovo Governo, la Serie A chiede stadi nuovi per ottenere l’organizzazione degli Europei del 2032. Il problema è strutturale con scogli giganteschi. Il primo è quello degli stadi. Non dobbiamo aspettare di avere l’Europeo per fare gli stadi, ma il contrario. È un problema atavico: senza infrastrutture adeguate anche le attività commerciali correlate non decollano”.