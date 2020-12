De Siervo: “Sarebbe da stupidi impedire di ristrutturare il ‘Franchi’. Con un impianto moderno la Fiorentina avrebbe uno stadio all’altezza delle big”

Sull’argomento stadio si espone anche l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, che al Corriere Fiorentino si dice favorevole alla ristrutturazione del ‘Franchi’: Con un impianto moderno la Fiorentina avrebbe uno stadio all’altezza delle altre grandi piazze calcistiche. Impedire ancora la ristrutturazione del Franchi sarebbe miope e stupido. Nuove infrastrutture garantirebbero ricavi continuativi, anche dall’estero e sono in grado di generare un indotto significativo non solo per il quartiere di Campo di Marte. Ne beneficerebbero la ristorazione e l’hotellerie”.

E aggiunge: “Del resto il calcio è uno dei pochi prodotti del nostro paese che ci rendono un marchio riconoscibile nel mondo. Soprattutto qui a Firenze dobbiamo saper attrarre anche allo stadio i tanti turisti che visitano il nostro Paese. Ora lo fanno?”.