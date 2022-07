De Sinopoli a FN: “Abbiamo raggiunto un buon numero di abbonamenti venduti, con la speranza che possa essere incrementato ulteriormente”

Per fare il punto sulla campagna abbonamenti ma non solo, la redazione di Fiorentinanews.com ha intervistato Federico De Sinopoli, Presidente dell’ATF: “Dal nostro punto di osservazione, come Viola Club, quest’anno siamo stati messi un po’ all’angolo. Attualmente sono 18.500 tessere vendute al momento. Sono un buon numero anche se non eccezionale. Negli anni passati abbiamo visto ben altri numeri. Inoltre la prossima stagione sarà particolare per i mondiali. E’ sicuramente un numero migliorabile; mi auguro si possa chiudere intorno ai 20.000. L’importante è che Firenze resti nell’ambito che tutti ci attendiamo. C’è molta curiosità intorno alla Fiorentina di quest’anno, grazie anche al ritorno in Europa. L’obiettivo della Fiorentina è quello di confermare la posizione europea”.