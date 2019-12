De Sinopoli a FN: “Ci vorranno anni prima di poter giudicare la nuova proprietà della Fiorentina. In passato ne abbiamo aspettati 17 per…”

Il giorno dopo l’ufficializzazione di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, abbiamo deciso di contattare il presidente dell’Associazione Tifosi Fiorentini Federico De Sinopoli per avere un commento a caldo sull’umore della tifoseria dopo l’esonero di Vincenzo Montella. Ecco le sue parole:

“Sinceramente non mi interesso ai discorsi extra sportivi. Cosa penso di Iachini? E’ un tecnico adeguato o meno alla Fiorentina? Nella prossima sessione di mercato riuscirà la società a rimediare agli errori fatti in estate? Chi se ne frega. Noi tifosi stiamo già pensando ad organizzare la trasferta di Bologna per stare vicini alla squadra e sostenerla. Sono queste le cose che interessano ai tifosi, e in particolare ai ragazzi della Curva Fiesole. Per il resto non cambia nulla. Non è una svolta epocale se va via Montella e arriva un altro allenatore. Sicuramente Beppe Iachini è gradito da tutti: un bravo allenatore, un personaggio che la gente di Firenze ha sempre stimato già da quando vestiva la maglia viola. Ma il discorso finisce qui. La gente chi pensava che potesse arrivare? Guardiola? Quali tra i grandi allenatori sarebbe disposto a venire alla Fiorentina per solo 6 mesi? Ritengo che il lavoro e l’operato di questa nuova società debba essere valutato nel corso degli anni. Ci siamo tenuti stretti per 17 anni quelli che c’erano prima e posso sicuramente aspettare qualche anno in più adesso. Questo discorso vale per me come credo per tante altre persone. Se poi qualcuno è impaziente e ha desiderio di avere tutto e subito, che vada a vedere l’Atalanta“.