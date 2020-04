De Sinopoli a FN: “Siamo alla fase due della nostra iniziativa. Vi racconto l’idea della Curva Fiesole e del tifo organizzato”

Per capire meglio l’iniziativa che sta portando avanti la Curva Fiesole assieme al tifo organizzato della Fiorentina, la redazione di Fiorentinanews.com ha contattato Federico De Sinopoli, Presidente dell’ATF: “Quello che tutti stanno vedendo per quanto riguarda la raccolta alimentare, è una sorta di fase due. Nel periodo dell’emergenza mascherine, soprattutto la Curva Fiesole si è mossa ed è stato messo su una sorta di ponte aereo per reperire diverse migliaia di mascherine da dare direttaemente ad alcuni presidi ospedalieri nella città di Firenze. Alcune pubbliche assistenze sono state servite nel giro di breve tempo dalle nostre mascherine.

Dopo qualche giorno la questione economica del paese data da questo virus, ci siamo resi conto che c’era una realtà diversa da quella che noi percepiamo stando a casa; ovvero che c’era una parte di popolazione che aveva difficoltà economiche a fare la spesa. Ci siamo messi nuovamente in moto per questa causa. Utilizzando la piattarforma GoFundMe, abbiamo aperto questa iniziativa. Le migliaia di euro raccolte verranno date alle associazioni che stanno già lavorando al reperimento di generi alimentari e di consegna diretta alle famiglie. C’è tanta voglia di solidarietà fra i cittadini per dare una mano al prossimo. La Curva Fiesole lo ha sempre fatto, come ad esempio nell’occasione del terremoto dell’Emilia Romagna ma non solo. Sono state fatte tante iniziative in passato, anche per il terremoto in Umbria”.