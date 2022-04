De Sinopoli a FN: “Questa situazione ci porterà a svolgere un lavoro in una notte, anzichè in una settimana. La confusione è tanta, dovremo stampare oltre mille biglietti”

Dopo il recente caos biglietti, con i tagliandi per il settore ospiti che in precedenza, erano stati venduti solamente ai tifosi del Milan, per la sfida tra rossoneri e Fiorentina, è finalmente stata fatta “giustizia”. Il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) di Milano ha disposto l’annullamento dei biglietti emessi per il terzo anello verde (settore ospiti) di San Siro ed a breve i biglietti del settore ospiti per domenica saranno nuovamente in vendita per i soli possessori di IN VIOLA GOLD.

La redazione di Fiorentinanews.com, per fare chiarezza sul tema, ha contattato il Presidente dell’ATF Federico De Sinopoli: “Purtroppo questa situazione ci porterà a fare le ore piccole. Dovremo fare in 7/8 ore di notte quello che avremo potuto fare in una settimana. Abbiamo da sistemare un pullman, e la situazione attualmente è molto confusionaria. Dovremo fare le tre del mattino, anche perchè andranno stampati almeno mille biglietti”.

Sulla situazione ha aggiunto: “Da Milano dovranno annullare i biglietti con tanto di rimborso. La vendita aprirà più tardi delle 17 probabilmente”.