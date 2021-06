De Sinopoli: “Antognoni e Fiorentina sono attualmente separati in casa. Giancarlo è la nostra bandiera, deve stare nella società viola”

A Lady Radio ha parlato il presidente dell’ATF (Associazione Tifosi Fiorentini) Federico De Sinopoli, intervenendo sulla delicata situazione Giancarlo Antognoni. Queste le sue parole: “Non fa bene parlare troppo della questione Antognoni. Attualmente lui e la Fiorentina sono separati in casa, ci sono dei soldi in ballo e un contratto. Non è giusto entrare in questioni economiche perché Giancarlo è un professionista. Deve stare dentro alla società perché è la nostra bandiera. C’è un valore identitario e storico. Poi bisognerebbe vincere anche sul campo, ma almeno questa parte valoriale deve essere mantenuta”.

E ancora: “Certe scommesse non sono più accettate. Gli errori di questi anni? Certe persone hanno quest’anno l’opportunità di rilanciarsi, per esempio con un calciomercato di valore e nomi convincenti”.