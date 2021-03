De Sinopoli: “Il modulo si è dimostrato non vincente, Prandelli deve cambiare. Perché Dragowski non si allena sulle uscite alte?”

Il Presidente dell’ATF Federico De Sinopoli è intervenuto così a Radio Toscana: “Che la Fiorentina ha problemi di personalità lo diciamo da tanto tempo. Come si esce da questa situazione non lo so, forse aiutandosi un po’ di più a vicenda. Diventa anche difficile trovare ogni volta una argomentazione per capire come fa una squadra con undici nazionali a essere in quella posizione di classifica”.

E poi ha aggiunto: “Prandelli? L’allenatore conta, è vero, ma continuo a pensare che in campo ci vadano i giocatori. Comunque secondo me Cesare dovrebbe cambiare modulo dal momento che quello attuale non si è rivelato vincente. Mancano pochi mesi alla fine del campionato ed è necessario fare tentativi diversi, tirare fuori dal cilindro qualcosa di nuovo che può essere un giocatore o uno schema tattico. Dragowski? Ha dimostrato di essere molto bravo tra i pali, ma non nelle uscite. Con il suo fisico dovrebbe portare via tutto, mi chiedo come mai non si alleni su questo fondamentale”.